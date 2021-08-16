دب يتجول في سوبر ماركت!.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

فوجئ رواد سوبرماركت في لوس أنجلوس بدب أسود ظهر بين ممرات المتجر، وذلك كما ذكرت صحيفة "تايمز ناو نيوز".

وأضافت الصحيفة أن بعض المتسوقون فروا من المتجر خائفين بعد أن شوهد دب وهو يتجول بهدوء عبر الممرات، لكن البعض الآخر قرر تصوير الضيف غير المدعو!.

وبعد عدة محولات تمكن موظفو المتجر من اخراج الدب من الباب حيث لم يكن هناك رجال شرطة ورجال إطفاء لتقديم المساعدة.

لكن مسؤولو الولاية ومسؤول الحياة البرية تمكنوا من اللحاق بالدب في نهاية المطاف في موقف سيارات قريب، وحقنوه بمخدر قبل أن ينقلوه بأمان إلى جبال مجاورة.

واتضح أن مشاهدة الدببة في تلك المنطقة ليست بالأمر غير الشائع، إذ أنها تنزل من الجبال وتبحث عن الغذاء والماء، وقال متحدث باسم مسؤولي الحياة البرية لشبكة KTLA إن الجفاف قد يتسبب في زيادة هذا النوع من المشاهدات.