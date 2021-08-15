تكتشف أن قلبها يقع على الجانب الخطأ! "فيديو"

المصدر: ترجمة مروة سليم

صُدمت فتاة من شيكاغو، تبلغ من العمر 19 عاماً، عندما علمت أن قلبها يقع على الجانب الخطأ من صدرها، وذلك كما ذكرت صحيفة "نيوز 18".

وأضافت الصحيفة أن كلاري ماك خضعت لفحص الصدر بالأشعة السينية في شهر يونيو الماضي، حيث كانت تعاني من سعال مستمر لمدة شهرين.

واكتشف الأطباء أثناء الفحص أنها تعاني من التهاب في الرئة.

لكن بعد الفحص اكشف الأطباء أن قلبها على الجانب الأيمن من صدرها بدلاً من الجانب الأيسر.

وعندما أخبر الطبيب الفتاة بهذا الخبر، اعتقدت أنه كان يمزح فقط!.

وأوضح الطبيب أن هذه الحالة تسمى "دكستروكارديا" وهي نادرة جداً حيث يعاني أقل من واحد في المائة من سكان العالم منها.

وأوضح الطبيب للمريضة كما ذكرت "نيوز 18"، ان هذه الحالة لا تهدد الحياة، وأن المريضة لا تحتاج إلى أي مساعدة طبية في الوقت الحالي.

وشاركت الفتاة قصتها على تطبيق "تيك توك"، وفوجئ العديد من المستخدمين كيف أنه وفي غضون 19 عاما لم يكتشف أي من الأطباء عن ذلك.

وتساءل الكثيرون حول تلك الحالة، ومن بين الأسئلة التي وجهت إليها في التعليقات: "كيف فشل الأطباء في ملاحظة ذلك أثناء الفحوصات الروتينية؟ لسنوات عديدة، ألم تشعر أبدا أن قلبك ينبض على اليمين؟".