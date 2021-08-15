مصري يشيد ببلكونة شقته والسيسي يرد.. فيديو

المصدر: مروة سليم - دبي

استمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فعالية "حوار مع الأسرة المصرية" إلى أسئلة بعض المواطنين المصريين واستفساراتهم.

وخلال فعالية حفل الإفطار الذي أقيم أمس أثناء افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو الذي يضم 63 عمارة بإجمالي 1512 شقة، أشاد أحد الحضور بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مصر خاصة المشروعات السكنية التي قضت على العشوائيات، حيث فاجأ الرئيس قائلا: "كنت في عزبة الهجانة وحضرتك نقلتنا لـ"أهالينا 2" وبلكونة شقتي أكبر من الهجانة كلها".

ورد الرئيس السيسي عليه قائلا: "لا عيب كده إنت هتعملنا مشكلة كبيرة كده".

وتابع الرجل قائلا: "الوحدات السكنية الجديدة تم تنفيذها على أعلى مستوى والرئيس السيسي أب لنا جميعا".

وأضاف: "أنا بحبك يا ريس ودايما حاطط صورتك في شقتي ومش عايز حاجة تاني"