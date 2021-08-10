البرتغال.. وفاة أسرة كاملة في أسبوع عارضت لقاحات "كورونا"

المصدر: ترجمة مروة سليم

توفيت عائلة كاملة في البرتغال كان أفرادها يصرون على رفض التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك كما ذكرت صحيفة "بي بي سي".

وأضافت الصحيفة أن الإبن الأكبر للأسرة فرانسيس غونسالفيس، حث والديه وشقيقه

أن والدته ووالده وشقيقه رفضوا للتطعيم ضد فيروس "كورونا"، لكنهم رفضوا، حيث أصيب الثلاثة بفيروس كورونا وتوفوا في غضون أسبوع.

وأوضح غونسالفيس أنه قرر مشاركة الآخرين مأساة عائلته هذه على أمل أن تدفع قصتها، معارضي التطعيم الآخرين إلى اتخاذ قرار بتحصين أنفسهم.

وتعرضت البرتغال لموجة جديدة من حالات الإصابة بكوفيد-19 الشهر الماضي، حيث عادت إلى مستويات فبراير عندما كانت البلاد تخضع لعزل عام صارم لمواجهة ما كان آنذاك أسوأ موجة لكورونا في العالم.

وكان رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تواجه "الموجة الرابعة" من فيروس كورونا، فيما فرضت السلطات، على خلفية زيادة حالات الإصابة بكوفيد، حظر تجول في عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك العاصمة لشبونة.

وتم رفع القيود تدريجيا بعد تطعيم نحو نصف السكان بالكامل.