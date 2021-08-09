حافلة تجوب سانت بطرسبرغ لتطعيم المشردين.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

ساعدت جمعيات خيرية بمدينة سانت بطرسبرج في روسيا بحملة تطعيم ضد فيروس كورونا للمشردين غير القادرين على تلقي اللقاح في المركز الصحية الرسمية لعدم حيازتهم الوثائق الصحية والبيانات الذاتية المطلوبة، حيث حصل عشرات المشردّين الذين يقيمون في الملاجئ وينامون في شوارع سانت بطرسبرغ، على جرعة واحدة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي، وذلك كما ذكرت شبكة "يورو نيوز".

ونشرت الشبكة لقطات من اقبال المشردين وأصحاب الهمم منهم للحصول على اللقاحات وتسهيل اجراءات حصولهم عليها من خلال حافلات متجولة في شوارع سانت بطرسبرغ.

وقالت "يورو نيوز" إن هناك أكثر من مائة مركز للتطعيم ضد "كوفيد-19" في المدينة، لكنها متاحة فقط للمواطنين الروس الذين يحملون بطاقات هوية شخصية وشهادة تأمين صحي إلزامي.