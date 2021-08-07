بيل غيتس بعد طلاقه رسميا من ميليندا: أنا حزين جداً

المصدر: ترجمة مروة سليم

أعرب مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس خلال مقابلة مع شبكة "سي ان ان" عن حزنه الشديد بسبب انفصاله عن زوجته ميليندا فرينش.

وقال بيل غيتس خلال مقابلته مع "سي إن إن"، إن "ميليندا شخصية عظيمة، مؤكدا أنه ما زال يتواصل معها وأنهما يعملان معا في الأمور المتعلقة بمؤسساتهما المشتركة.

وانفصل مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، وزوجته ميليندا رسميا يوم الثلاثاء الماضي، بعد زواج دام 27 عاما، وأنهى قاضي في مقاطعة كينج بواشنطن، إجراءات انفصال واحد من أغنى وأقوى الأزواج في العالم.



وتشير سجلات المحكمة إلى أن أيا من الطرفين لن يغير كنيته أو يتلقى "الدعم الزوجي" بعد الطلاق.



واكتفى القاضي الذي أنهى الطلاق بالتصريح أن عقد الطلاق كان "عادلا ومنصفا"، وبحسب مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، يعد بيل غيتس رابع أغنى رجل في العالم، بثروة تقدر بـ151 مليار دولار.

