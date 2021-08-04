تحذير مستخدمي «تيك توك» من تناول العسل المجمد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذر الخبراء من تحدي العسل المجمد الجديد الذي ينتشر عبر تطبيق «تيك توك» لأنه يجعل الناس يشعرون «بالمرض».



وانتشر الهاشتاغ «فروزن هاني» أي «العسل المجمد» على التطبيق الشهير مع أكثر من ألف مقطع فيديو سجلت أكثر من 600 مليون مشاهدة.



واشتكى العديد من الأشخاص من أنهم شعروا «بالمرض» بعد تجربة قطع العسل المجمدة، لأن تناول خمس عبوة أو أكثر يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الجسم.



وفقاً لـ«إن بي سي نيوز»، يحذر الخبراء من أن الأشخاص الذين يشاركون بهذه التجربة يمكن أن يواجهوا مشاكل مثل الإسهال والانتفاخ وتشنج المعدة والآثار الجانبية الأخرى.كما يمكن أن يسبب ذلك تسوس الأسنان.



وقالت ليزا يونغ، أستاذة التغذية المساعدة في كلية شتاينهاردت للثقافة والتعليم والتنمية البشرية بجامعة نيويورك، إنها قلقة «بشأن لجوء الأطفال إلى (تيك توك) للحصول على معلوماتهم ثم اتباع أحدث الاتجاهات الضارة».



بدورها، قالت الخبيرة الصحية نيها ناغبال لصحيفة «إندبندنت» أنه رغم أن «العسل هو مُحلٍ طبيعي ويأتي مع العديد من الفوائد الصحية، فإن حفظ العسل في درجة حرارة تقل عن أربع درجات تقريباً من المحتمل أن يسبب مشاكل مثل الانتفاخ والإسهال عند تناوله».