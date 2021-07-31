«صحن أرز» يشعل «معركة »عشائرية بالعراق

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



تداولت وسائل إعلام محلية ومنصات تواصل اجتماعي عراقية فيديوهات لاشتباكات بين أبناء عشيرة واحدة في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان، ويعتقد أنها خلفت قتيل وجرحى.

ويعود سبب المعركة، إلى عدم تقديم صحن من الأرز لأحد الأشخاص الحاضرين من عشيرة «البوغانم» ضمن مناسبة اجتماعية، وفق ما ذكره مستخدمون على مواقع التواصل.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن مصدر أمني قوله، أن القوات الأمنية واجهت صعوبة كبيرة في التدخل لحل النزاع بسبب شدة الرصاص المستخدم، لكنها أحكمت قبضتها على مداخل ومخارج قضاء الكحلاء، منعا لتدخل عشائر أخرى وتوسع رقعة النزاع.

الحادثة الغريبة أثارت جدلاً وواسعاً وفتحت مجالاً للأسى والتندر في آن معاً على ضياع الأرواح بسبب أتفه الأسباب، نظراً لانتشار السلاح المنفلت بين العراقيين. وحذر عراقيون من أن ثقافة العنف باتت متفشية حتى بين أبناء العشيرة الواحدة.



وحمل حقوقيون الأجهزة الأمنية مسؤولية تفشي السلاح المنفلت، والتي باتت مشكلة تهدد أمن العراقيين بعدما تكررت الاشتباكات بشكل شبه يومي.