تطلق النار على نفسها وتوثق اللحظة بـ"سليفي"

المصدر: ترجمة مروة سليم

أطلقت سيدة هندية النار على نفسها فى منزلها بمنطقة هاردوي في ولاية أوتار براديش وهي تلتقط صورة "سيلفي" لنفسها، وذلك كما ذكرت صحيفة "انديا تايمز".

وأضافت الصحيفة أن راديكا جوبتا، 26 عاماً، ظهرت في الصورة وهي تمسك بندقية صيد موجهة إلى ذقنها.

وفور سماع صوت إطلاق النار، اندفع جميع أفراد الأسرة إلى الطابق العلوي، فرأوا المرأة مصابة بعيار ناري، وكان بجانبها بندقية صيد ذات، وهاتف بكاميرا قيد التشغيل، حيث عثروا على صورة سيلفى لها مع البندقية، ونقلت المرأة إلى المستشفى على الفور، حيث أعلن الأطباء وفاتها لدى وصولها.

وبدأ رجال الشرطة المحلية في التحقيق حول ملابسات الحادث.