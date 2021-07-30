مصر.. طفل ذهب لخالته فعاد جثة!

المصدر: مروة سليم - دبي

استقرت رصاصة طائشة في جسد طفل صغير لم يكمل عامه العاشر اثر نشوب مشاجرة بين عائلتين من سكان الشارع بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الطفل ذهب إلى منزل خالته وقام ابن خالته بإلقاء حجر صغير على منزل الجيران، فنشبت مشاجرة بين الطرفين، فأطلق شخص من الطرف الآخر الرصاص عليهم وراح الطفل ضحية الشجار.

وتم ضبط طرفي المشاجرة بعد تلقي بلاغ بقسم الشرطة كما تم نقل الطفل المجني عليه بحالة حرجة إلى المستشفى لاستخراج الطلق الناري الذي أصاب جسده لكنه فارق الحياة، ولا تزال التحقيقيات مستمرة.