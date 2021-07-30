مصر.. ضبط رجل تخفى في ملابس نسائية

المصدر: مروة سليم - دبي

ألقى قوات الأمن المصري القبض على رجل تنكر في ملابس نسائية في منطقة "ميت رومي" التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد أن كشف نفسه بحديثه بالهاتف بصوته الذكوري، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأمسك أهالي المنطقة التي كان يسير بها الرجل القبض عليه بعد أن كشفه حديثه في الهاتف المحمول بصوته الذكوري، وبعدما اقترب منه أحد أهالي المنطقة، أدرك أن من يتحدث في الهاتف رجل وليس امرأة كما يبدو، فتوقف عن السير، وحاول التحدث معه ليكشفه، وتجمع الأهالي حوله وطلبوا له الشرطة.

وأضافت "الوطن" أن أهالي المنطقة حين تبينوا أن صاحب الصوت الخشن في ملابس نسائية رجل، تخوفوا من أن يكون في طريقه لارتكاب جريمة ما "فألقوا القبض عليه، وسلموه للشرطة".

وحررت الشرطة بدورها المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.