تعرف إلى المواد الغذائية المسببة لتكون حصى الكلى

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح طبيب روسي خلال حديث تلفزيوني أن هناك مواد غذائية يؤدي تناولها بانتظام إلى تكون الحصى في الكلى، وذلك كما ذكرت "آر تي بالعربي" نقلاً عن "نوفوسيتي".

وأِشار الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، إلى أنه يجب تجنب الإفراط بتناول الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية، مثل اللحوم، وكذلك الملح والسكر، لأنها تساهم في تكون حصى الكالسيوم.

وقال إن "عصير الغريب فروت مادة غذائية ممتازة، ولكنها تزيد من خطر تكون الحصى، وكذلك فيتامين C عند تناوله بجرعات كبيرة".

وأضاف أن السبب الآخر لتكون الحصى في الكلى هو تناول أقراص الكالسيوم.