جريمة هزت الهند.. قتل فتاة بسبب ارتدائها «الجينز»

تعرضت فتاة هندية تدعى نيها باسوان، 17 عاما،للضرب الذي أفضى إلى وفاتها على يد أفراد من أسرتها في ولاية أوتار براديش، شمالي البلاد، بسبب عدم رغبتهم في أن ترتدي الفتاة ملابس جينز.

وقالت والدتها، شاكونتالا ديفي باسوان، لبي بي سي ا، إن ابنتها تعرضت للضرب بالعصي على يد جدها وأعمامها بعد جدال حول ملابسها .

وأضافت: "كانت (الفتاة) صائمة طوال اليوم، وفي المساء، ارتدت سروال الجينز وقميصا وأدت طقوسها الدينية. وعندما اعترض الجد على ملابسها، ردت نيها وقالت إن الجينز مصنوع لكي نرتديه وإنها سوف ترتديه".

وقالت شاكونتالا ديفي إن ابنتها عندما فقدت الوعي، استدعى أهل زوجها سائق أجرة وقالوا إنهم سينقلونها إلى المستشفى.

وأضافت: "لم يسمحوا لي بمرافقتهم، لذلك أبلغت أقاربي الذين ذهبوا إلى مستشفى المنطقة بحثا عنها ولكن لم يتمكنوا من العثور عليها".

وقالت شاكونتالا ديفي إنه في صباح اليوم التالي سمعوا عن جثة فتاة كانت معلقة من الجسر فوق نهر غانداك الذي يمر عبر المنطقة، وعندما ذهبوا للتحقق، اكتشفوا أنها الابنة نيها.

رفعت الشرطة قضية بتهمة القتل العمد وطمس الأدلة ضد 10 أشخاص، من بينهم جد نيها وأعمامها وعماتها وأبناء عمومتها وسائق السيارة.