متى تكون القهوة سببا محتملا للإصابة بالسرطان؟

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذرت دراسة نشرت نتائجها بمجلة "انترناشيونال جورنال أوف كانسر" من أن شرب القهوة بدرجة حرارة 60 درجة مئوية أو أعلى يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 90% مقارنة بشرب المشروبات الدافئة أو الباردة.

وحسب المجلة، فقد استهدفت الدراسة أكثر من 50 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 45 و75 عامًا استمرت مراقبتهم 10 سنوات.



وأثبت العلماء عدة مرات فوائد القهوة للجسم، لكن هناك سلبيات في تناولها خاصة عندما تكون حارة جدًا وفي مثل هذه الحالة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.



من جانبه، يؤكد الدكتور فرهاد إسلامي رئيس الأبحاث في جمعية السرطان الأميركية "أن شرب المشروبات الساخنة جدًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء".



وحث الدكتو إسلامي على عدم شرب القهوة وهي ساخنة جدا والأفضل انتظارها لتبرد قليلا، اما اذا لم تكن راغبا في الانتظار فاضف اليها قليلا من الحليب البارد أو الكريمه.