دبة تعرض حياتها للخطر من أجل أطفالها.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر دبة أم وهي تعرض حياتها للخطر من أجل أطفالها حيث وقفت في وسط طريق بشرق روسيا أمام الشاحنات في محاولة منها للحصول على طعام.

وتوضح اللقطات التي التقطت في شهر مارس الماضي، الدبة الأم وهي تقف أمام السيارات العملاقة، في حين حاول بعض السائقين تخويفها وأطالها بأصوات الأبواق العالية إلا أن ذلك لم يمنع الدبة من البقاء والتسول من أجل أطفالها.

وقالت صحف روسية أن الدبة اضطرت للتحرك من المناطق الجبلية في شرق روسيا والتوجه إلى الطرق السريعة من أجل البحث عن أي طعام تقتات به وأبناءها الصغار، ورصد الفيديو بعض المارة بسيارتهم وهي تلهث بحثا عن الطعام ويحاولون عرقلة الطريق.