مذيع مصري يتعرض لحادث على الهواء.. فيديو

المصدر: مروة سليم - دبي

تعرض مراسل تلفزيوني في قناة "صدى البلد" المصرية لحادث على الهواء خلال حديثه في أسفل كوبري السادس من أكتوبر بمحافظة القاهرة.

وتعرض المذيع للحادث أثناء حديثه بجانب السيارات المارة، أثناء إذاعته تقرير عن الحالة المرورية بشارع السودان بمحافظة الجيزة في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة متجها إلى شارع جامعة الدول العربية، حيث صدمت دراجة نارية مسرعة المراسل عاصم الشندويلي، ما أدى إلى سحب الميكروفون ودهس قدميه، أثناء البث المباشر.

وأدى الحادث ذلك إلى إصابته في الكتف والقدم، وانقلاب قائد الدراجة النارية، قبل أن ينقطع البث المباشر عنه بسبب الحادث.

وأوضح الشندويلي أنه تعرض إلى كدمات متفرقة وتجبيس قدمه اليمنى، بينما لم يصب سائق الدراجة بأي اصابات.