أطعمة تحافظ على صحة الرجال بعد سن الـ40

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت أخصائية تغذية في المملكة المتحدة أن هناك بعض الأغذية التي يجب على الرجل تناولها بعد سن الأربعين للمحافظة على صحته، وذلك كما ذكرت "آر تي بالعربي" نقلا عن "نوفو سيتي".

وأضافت الصحيفة أن أخصائية الصحة العامة والتغذية في المملكة المتحدة الدكتورة ماريا كارداكوفا، أوضحت أن هذه المسألة تعتمد على نمط الحياة الذي يتبعه الرجل، لكن في جميع الأحوال يجب أن تكون الفواكه والخضروات حاضرة في النظام الغذائي دائما.

وأضافت الأخصائية أنه عادة ما ينظر الرجال في هذا العمر إلى وجود الخضروات بازدراء في نظامهم الغذائي، مع أن التوصيات والتعليمات، تؤكد على أن خطر أمراض القلب والأوعية الدموية ينخفض عند تناول الفواكه والخضار خمس مرات في اليوم، لذ يجب على الرجال خصيصاً تناول هذه الخضراوات بعد سن الأربعين، مضيفة أن الثمار والحنطة السوداء أيضاً مفيدة لصحتهم.