تتوفى بسبب سوء الفهم.. فيديو!

المصدر: ترجمة مروة سليم

لقيت فتاة كولومبية مصرعها اثر عدم فهمها التعليمات الخاصة من المشرف على القفز بالحبال على جسر في كولومبيا.

وتوضح لقطات تداولته مواقع التواصل الإجتماعي يسينيا موراليس، البالغة من العمر 25 عاماً لحظة سقوطها من ارتفاع كبير، بعدما أساءت فهم الإرشادات الخاصة بالقفز بالحبال، أو ما يعرف باسم "بنجي"، وظهرت وهي تقفز من جسر يبلغ ارتفاعه 40 مترا، دون أن تكون مربوطة بالحبال.

وقفزت موراليس من الجسر بعد سماعها لإشارة موجهة لصديقها، ولم تكن تربط الحبل في كاحليها عندما سمعت المشرف يوجه تعليماته لصديقها الذي كان متقدما عنها في الطابور.

واعتقدت موراليس بأن عليها أن تقفز خلف صديقها مباشرة، ولكنها لم تكن مربوطة بالحبال، بل كانت تضع الحزام في خصرها فقط، الأمر الذي تسبب بوفاتها بعد ارتطامها بالأرض على الفور.