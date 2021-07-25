إصابة نمر ثلجي بفيروس كورونا

المصدر: ترجمة مروة سليم

أصيب نمر ثلجي في حديقة حيوانات سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأميركية بفيروس كوفيد -19، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا غارديان".

وأضافت الصحيفة أن المشرفون ولاحظ أن "راميل"، وهو ذكر نمر ثلجي يبلغ من العمر 9 سنوات، ظهرت عليه أعراض السعال وسيلان الأنف يوم الخميس الماضي، وأظهر اختباران منفصلان له وجود فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان لحديقة الحيوانات.

وقالت إدارة الحديقة إن راميل لم تظهر عليه أعراض إضافية، ولكن نظرا لأنه يتشارك حظيرة مع أنثى نمر ثلجية ونمران من نوع آمور، يفترض موظفو الحديقة أن باقي الحيوانات أصيبت بنفس الأعراض.

ونتيجة لهذا، تم وضع الحيوانات في عزل صحي، وتم إغلاق معرضها، ومن غير الواضح كيف أصيب راميل بالعدوى.