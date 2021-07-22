مصر.. طالب هندسة "يضحي" بوالده في ثاني أيام العيد!

المصدر: مروة سليم - دبي

أقدم طالب في معاهد الهندسة الخاصة، على قتل والده طعناً، مساء أمس، في محافظة الإسماعيلية المصرية، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأاضافت الصحيفة أن الشاب العشريني سدد عدة طعنات في جسد والده اثر مشادة وقعت بينه وبين والده، تطورت إلى ضرب الأب لنجله، إلا أن الابن استعان بسكين مطبخ وسدد عدة طعنات لوالده تسببت في وفاته، ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

ونجح ضباط البحث الجنائي من ضبط الشاب المتهم بارتكاب الواقعة وضبط "سكين مطبخ"، السلاح المستخدم في الجريمة والتحفظ عليه.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المجني عليه إلى مشرحة المستشفى، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.