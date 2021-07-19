طبيبة تنصح مرضى البنكرياس بعدم تناول التفاح الأخضر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قدمت طبيبة روسية النصيحة لفئة من الأشخاص ممن يعانون من بعض الأمراض، بعدم تناول التفاح الأخضر الحامض، الأمر الذي قد يزيد من سوء حالتهم الصحية.

وتحدثت طبيبة أمراض الغدد الصماء واختصاصية التغذية، تاتيانا بوشاروفا، لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن فئة من الأشخاص الذين لا ينصح لهم بتناول هذا النوع من الفاكهة.

وبحسب الطبيبة، فإن الأشخاص الذين يعانون من التهاب البنكرياس أو خلل في المادة الصفراوية لا ينبغي لهم تناول هذه الفاكهة.

وتنصح، في الوقت ذاته، هؤلاء الأشخاص بتناول أصناف حلوة. وفي حال تشخيص الإصابة بهذه الأمراض فإنه لا ينصح بتناول أكثر من تفاحة في اليوم على أن يكون ذلك بعد ساعة من تناول وجبة طعام رئيسية وليس على معدة فارغة.

وبحسب الطبيبة، فإن التفاح الحامض يمكن أن يؤذي مينا الأسنان، لذلك يتوجب على الشخص غسل الفم والأسنان بالمياه.

وفي الختام، وجهت نصيحة للأشخاص الذين لا يعانون من هذه الأمراض، بعدم تناول أكثر من تفاحتين يوميا من هذا النوع، لأن الحموضة يمكن أن تهيج الغشاء المخاطي وكأثر جانبي يمكن أن تزيد من الشهية لتناول الطعام.