الصين.. شرطي يفقد الوعي أثناء أداء عمله في درجة حرارة مرتفعة.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

وثقفت كاميرات المراقبة بأحد شوارع شينجيانغ في الصين لحظة تعرض شرطي مرور لحالة إغماء نتيجة ارتفاع درجة الحراراة، وذلك كما ذكرت شبكة تلفزيون الصين.

وأوضحت اللقطات الشرطي واقفا في المكان المخصص لتنظيم المرور وسط الشارع دون مظلة لحمايته من حرارة الشمس، التي أوضحت الشبكة، أنها وصلت إلى 55 درجة في ذلك الوقت.

وظهر الشرطي من خلال المقطع وهو يتحرك خطوات إلى الأمام واضعا يديه على وجهه، قبل أن يسقط على الأرض، وفور سقوط الشرطي الصيني توقفت حركة السيارات وسارع المارة لرفعه ونقله إلى المستشفى داخل السيارة التي سقط أمامها.