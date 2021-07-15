هل يرتبط تناول الشاي والقهوة بالإصابة بالجفاف؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عندما يشعر أي شخص بالعطش، نادراً ما يلجأ لتناول كوب من القهوة أو الشاي. لكن رغم ذلك، فإن القهوة والشاي، اللذين يحتويان على الكافيين، لا يسببان الجفاف؛ كما يقول الخبراء، وفقاً لمجلة "تايم".

ومن المعروف أن الكافيين مدر للبول، مما يعني أنه يتسبب في إخراج الكلى مزيداً من الصوديوم والماء من الجسم عن طريق البول.

وإذا كنت تشعر بالحاجة لاستخدام الحمام بشكل متكرر، وبالتالي تفقد كثيراً من السوائل، فمن المنطقي أن تعتقد أنك قد تصاب بالجفاف؛ لكن الأمر في الواقع لا يسير بهذه الطريقة، كما يوضح الدكتور دانيال فيغيل؛ الأستاذ المشارك في "طب الأسرة" بجامعة كاليفورنيا.

ويقول فيغيل: "عندما تشرب فنجاناً من القهوة أو كوباً من الشاي المثلج، فأنت تتناول حجماً من السوائل جنباً إلى جنب مع جرعة من الكافيين".

ورغم أن الكافيين مادة مدرة للبول، فإنك لن تفقد مزيداً من السوائل عند تناول مشروب يحتوي على الكافيين. ويؤكد فيغيل أن جسمك قادر على امتصاص أكبر قدر ممكن من السوائل وطرد الباقي.

لهذا السبب؛ يساعدك شرب الشاي أو القهوة في الصباح على ترطيب جسمك، وليس العكس.

ويضيف فيغيل: "مشروبات مثل القهوة والشاي يمكن ويجب أن تحسب ضمن 8 أكواب أو أكثر من الماء يومياً".

وإذا وجدت نفسك تعاني من صداع أو أعراض أخرى بعد تناول الشاي أو القهوة في الصباح، فإن فيغيل يؤكد أن الجفاف ليس السبب وراء ذلك. قد تكون لديك حساسية ضد الكافيين، أو قد تعاني من الجفاف لأسباب لا علاقة لها بعادات تناول القهوة أو الشاي.