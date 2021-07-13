عروس مصابة بالشلل من الصغر تمشي يوم زفافها.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

حققت عروس بريطانية حلمها بأن تمكنت من التخلي عن كرسيها المتحرك يوم زفافها واستطاعت الوقوف والمشي، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن ألينا بانفيلد 29 عاماً، مصابة بشلل دماغي منذ الطفولة، وكانت عاجزة طوال حياتها من السير على قدميها، إلا أنها عزمت على محاولة الوقوف يوم زفافها، فاستعانت بمدرب خاص وبدأت تتلقى دروساً في المشي، وتمكنت من المشي أخيراً في يوم زفافها حيث مشيت في الممر المخصص للعروس في قاعة الاحتفال بالعرس بحديقة بريستول، 10 أمتار وسط تشجيع من الحضور.