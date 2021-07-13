تحاول الإنتقام من خطيبها السابق.. فتعتقلها الشرطة!

المصدر: ترجمة مروة سليم

قررت امرأة صينية الإنتقام من خطيبها باستخدام سيارته وتجاوز اشارات مرورية بها، وذلك كما ذكرت صحيفة "تايمز ناو نيوز".

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الصينية اشتبهت في المخالفات التي تمت بالسيارة، فبدأت في التحري حول ارتكاب تلك المخالفات، ليتضح أن امرأة تدعى "لو" طلبت من صديق لها استئجار سيارة خطيبها السابق، لتستخدمها هي لارتكاب المخالفات، لتتراكم عليه الغرامات المالية، وتحقق انتقامها منه بعدما تركها وارتبط بامرأة أخرى.

وتعمدت "لو" تجاوز 49 إشارة مرور حمراء للانتقام من خطيبها السابق، قبل أن تعتقلها الشرطة، حيث أوضحت التحقيقات أن السيارة المتورطة في ارتكاب مخالفات مرورية متتالية مسجلة باسم "كين" الذي ارتبط بعلاقة طويلة مع الفتاة قبل انفصاله عنها ودخوله في علاقة مع امرأة أخرى.

وتوصل المحققون في جهاز الشرطة في مدينة شاوشينج بمقاطعة تشجيانج الصينية، أن خطيبة "كين" السابقة وضعت خطة للانتقام منه وإثارة غضبه بتسجيل غرامات مالية على سيارته، وذلك بعد خضوعها للاستجواب والتحقيق.