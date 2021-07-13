كاليفورنيا تكافح حرائق الغابات بـ"الماعز "

المصدر: متنابعة موقع الامارات اليوم

تحسباً للحرائق التي تأتي على مساحات واسعة في كاليفورنيا سنوياً، تستعين فرق الإطفاء في الولاية برؤوس ماعز تقوم مهمتها على رعي العشب؛ لتخليص الأراضي من أي نباتات قابلة للاشتعال، وحماية المنازل المجاورة من النيران.

ونشرت السلطات خلال يوم قطيعاً من نحو 80 رأس ماعز على الأراضي المحيطة بمرتفعات جلينديل قرب لوس أنجلوس.

ومهمة هذه الحيوانات تقضي برعي الأعشاب؛ لمنع تمدد النيران إلى المنازل.

وقد كان 2020 أسوأ عام في تاريخ كاليفورنيا الحديث على صعيد الحرائق؛ إذ أتت النيران على أكثر من 1.5 مليون هكتار من المساحات الحرجية. ومع موجات القيظ المتكررة والتغير المناخي، تخشى السلطات أن تصبح هذه المآسي الطبيعية أمراً اعتيادياً.