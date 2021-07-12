العثور على فيل مقطوع الرأس ومنزوع النابين في إندونيسيا

المصدر: باندا آتشيه - أ ف ب

عُثر على فيل من نوع أفيال سومطرة المهددة بالانقراض، مقطوع الرأس ومنزوع النابين في إندونيسيا، على ما أعلنت وكالة للحفظ اليوم، مشيرة إلى فتح تحقيق في القضية.

واكتُشفت الجيفة المتحللة، أمس، في حقل لزيت النخيل في منطقة أتشيه بجزيرة سومطرة، وقد بيّنت عملية تشريح أن الحيوان تعرض للتسميم.

وقالت الطبية في وكالة أتشيه للحفظ روزا ريكا واهيوني "عُثر على بقايا الفيل البري في وضع مأسوي من دون رأس".

وأضافت "وجدنا سمّا في جهازه الهضمي".

ولم يتضح تاريخ نفوق الفيل الذكر الذي يُقدّر عمره باثني عشر عاما.

وقد قلص التمدد السكاني وإزالة الغابات الموائل الطبيعية للأفيال وفاقم مخاطر احتكاكها مع البشر، فيما تثير أنياب هذه الحيوانات شهية الكثير من تجار العاج غير القانونيين.

وحصلت حوادث تسميم عدة لأفيال في السنوات الأخيرة، بما في ذلك سنة 2019 حين عُثر على حيوان من نوع أفيال سومطرة مقطوع الرأس ومنزوع النابين.

وتقدّر وكالة الحفظ في أتشيه عدد أفيال سومطرة بحوالى 500 فقط في الطبيعة.