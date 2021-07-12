تقييد راكبة "عضت" مضيفة.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

اضطر طاقم طائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" إلى تقييد امرأة بشريط لاصق في مقعدها، أثنار رحلة جوية انطلقت من دالاس إلى شارلوتن في 6 يوليو الجاري، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن طاقم الطائرة اضطر إلى تقييد الراكبة بعد اقدامها على عض مضيفة الطيران بعد أن تصدرت لها اثر محاولتها فتح باب الطائرة المحلقة في الهواء!.

ونشرت "ديلي ميل" بريد الكتروني لمن يستطيع التعرف على الراكبة حيث أنها حتى الآن لم يتم التعرف عليها.

وأضافت الصحيفة أن الشركة المالكة للطائرة أكدت في بيان لها، أن الراكبة تعرضت للتقييد بعد أن تسببت في قلق لأفراد الطاقم حيث تم ابلاغهم عن مخاوف أمنية محتملة بعد أن حاول أحد العملاء فتح باب الصعود إلى الأمام واعتدى جسديا على مضيفة طيران وتسبب في إصابتها.

وتابع البيان: "من أجل سلامة وأمن العملاء الآخرين وطاقمنا، تم تقييد العميلة حتى هبطت الرحلة، وأصبح بإمكان موظفو إنفاذ القانون والطوارئ مقابلتها"، وأضاف "تم نقل المرأة إلى المستشفى لإجراء تقييم للصحة العقلية، قبل وضعها على قائمة الخطوط الجوية الأميركية المحظورة".