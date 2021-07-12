هل العصائر الطازجة مفيدة؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أن العصائر الطازجة غير مفيدة للإنسان، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم" نقلاص عن "نوفو سيتي".

وأشار مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أنه عند تناول الفواكه كاملة يحصل الجسم على مواد مغذية ومعينة مفيدة من لقمة طعام متكاملة، في حين عند تناول عصير هذه الفواكه لا يحصل الجسم على هذه المواد.

وقال الطبيب الروسي إن الألياف الغذائية بمثابة الموزع (مثل حقنة في المكان المناسب) تعطي الجسم المواد المفيدة. أما العصائر فلا تشكل لقمة طعام متكاملة، وتمتص بسرعة. أي لا تقدم أي فائدة للجسم لعدم وجود "الموزع".

ويحذر الطبيب من تناول الأطعمة المعالجة، لأنها تفقد عمليا جميع الخصائص المفيدة. كما تضاف لها الدهون الضارة والملح والسكر.

وأوضح مياسنيكوف أن الفواكه المجففة تحتوي على العديد من العناصر المعدنية، ولكن لا ينبغي أن ننسى احتواءها على نسبة عالية من السعرات الحرارية.