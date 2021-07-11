محاكمة روسي حرم جيرانه النوم لسنوات بصهيل الخيل!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدرت محكمة في مدينة نيجني نوفغورود الروسية حكما بحق رجل كان يؤذي على مدى سنوات جيرانه في عمارة سكنية بضجيج صهيل الخيل، وذلك كما ذكرت "آر تي بالعربي".

وفرضت المحكمة على يوري كوندراتيف عقوبة السجن 3 أعوام ونصف العام، مع وقف التنفيذ.

وأوضحت قناة "روسيا 24" كما ذكرت "آر تي بالعربي"، أن خلافا اندلع بين كوندراتيف وجيرانه قبل سنوات، حيث اتهم جيرانه في البناية بإزعاجه بضجيج مستمر.

وقرر كوندراتيف في هذه الظروف الانتقام من جيرانه بتشغيل موسيقى الروك مع مستوى ضجيج عال، ثم استبدلها بتسجيل صهيل الخيل، وذلك في ساعة متأخرة من الليل.

ورغم توجيه جيران كوندراتيف أكثر من 80 شكوى إلى السلطات ووصول الشرطة مرارا إلى شقته، رفض التخلي عن أسلوبه المزعج، مدعيا أنه من حقه فعل ذلك داخل شقته.