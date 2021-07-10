يخسر 100 كلغم من وزنه ويصبح من أبطال كمال الأجسام!

المصدر: ترجمة مروة سليم

تمكن أميركي من خسارة 100 كيلو غرام من وزنه على مدى 3 سنوات، وذلك كما ذكر موقع "ميدل ايست ان 24".

وكشف الأميركي ليفي غاريت عن قصة نجاحه خلال مقابلة على قناة يوتيوب "ترولي"، والذي قال من خلالها إنه قرر بدء حمية غذائية عندما كان في سن الثانية والثلاثين حيث بلغ وزنه حينها 185 كيلوغرام تقريباً، وذلك بعد أن عانى من آلام شديدة في الصدر وأخبره الأطباء أن النوبة التالية ستكون نوبة قلبية شديدة.

وأضاف غاريت أنه اتخذ قراراً حاسماً بتغيير حياته على نحو جذري، وعلى مدى 3 سنوات، التزم بنظام غذائي صارم، وداوم على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم تقريباً، وتمكن في هذه الفترة من إنقاص وزنه بـ 104 كيلو غرام، وأصبح وزنه حوالي 90، حتى أنه شارك في مسابقة كمال الأجسام في عام 2018.

واختتم غاريت لقائه المصور قائلاً "أريد أن أكون أفضل ما أستطيع.. أفضل نسخة من نفسي ، عقليا وجسديا وعاطفيا.. وأنا الآن أقوى مما كنت عليه في أي وقت مضى، وأبدو أفضل مما كنت عليه في أي وقت مضى".