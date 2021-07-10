شركة أسكتلندية توظف اللصوص!

المصدر: ترجمة مروة سليم

أعلنت شركة ناشئة العاصمة الأسكتلندية إدنبرة، عن قبولها توظيف لصوص سابقين بخبرة إدانة واحدة على الأقل فى صحيفة سوابقهم، لتقديم استشارات حول ثغرات اقتحام المنازل، وذلك كما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الشركة أتاحت خدمة جديدية أطلقت عليها خدمة "استعارة لص" وهي دعوة للصوص منازل وعقارات سابقين، لكشف الطرق وتقديم النصائح لأصحاب العقارات حول إجراءات الأمان التي يمكن لطالبي الخدمة اتخاذها لحماية أنفسهم من اللصوص المحتملين.

وقالت "ديلي ميل" نقلاً عن موقع "إدنبرة نيوز"، إن مسؤولي الشركة حذروا من زيادة مخاطر السرقة مع رفع حالة الإغلاق والطوارئ الصحية في أنحاء المملكة المتحدة، مشيرين إلى أن المنازل ستبقى فارغة لفترات طويلة خلال اليوم.