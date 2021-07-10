رجال شرطة بأندونسيا بوجوه أشباح المتوفين بكورونا! "فيديو"

المصدر: ترجمة مروة سليم

قررت السلطات الإندونسية اتباع نظام جديد لمحاولة تحذير مواطنيها من عدوى كورونا، ولدفعهم للإمتثال للقيود المفروضة بسبب عدوى فيروس كورونا.

واستعانت السلطات برجال شرطة المرور حيث صبغ رحال شرطة المرور في مدينة مالانج بإندونيسيا وجوههم باللون الأبيض، وارتدوا أقمشة فضية، ووقفوا على جانب الطريق، لتمثيل أشباح أولئك الذين ماتوا بسبب وباء كورونا.

واتبعت السلطات الإندونسية هذه الطريقة لـ"تخويف" الناس حتى يبدأ هؤلاء أخيرا في الامتثال لتعليمات وزارة الصحة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

يشار إلى أنه يتم تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد.