«فيسبوك» تبني مدينة خاصة بها بأميركا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تخطط شركة «فيسبوك» لبناء مدينة خاصة بها بجوار مقرها الرئيسي في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن المدينة الجديدة ستسمى «ويلو بارك»، وستبنى على موقع بمساحة 59 فداناً داخل مدينة مينلو بارك في كاليفورنيا.



وأوضحت «فيسبوك» أن المدينة ستضم 1729 شقة، بما في ذلك نحو 320 وحدة سكنية بأسعار زهيدة وما يصل إلى 120 وحدة مخصصة لسكن كبار السن.

وتستهدف هذه الشقق موظفي «فيسبوك» على وجه التحديد، بغرض إبقائهم على مسافة قريبة من مقر الشركة، إلا أنها ليست حصراً لهم.

وستضمن المدينة الجديدة أيضاً متجر «سوبر ماركت» وصيدلية ومقاهي ومطاعم وفندقاً مكوناً من 193 غرفة.

علاوة على ذلك، من المنتظر أن تحتوي المدينة على حديقتين، إحداهما تبلغ مساحتها أربعة أفدنة، والأخرى فدانين.

وستخصص الشركة 1.25 مليون قدم مربع بالمدينة لبناء قاعة اجتماعات وقاعة مؤتمرات ومكاتب لموظفيها.

ومن المفترض أن تستوعب المساحة المكتبية الجديدة نحو 3400 موظف.

