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    بالفيديو.. حصيلة وفيات "كورونا" في بعض الدول العربية حتى 5 يوليو 2021

    المصدر:
    • ترجمة مروة سليم
    التاريخ:

    حصيلة وفيات "كورونا" في بعض الدول العربية حتى 5 يوليو 2021.

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    الإمارات
    الوفيات: 1.839


    السعودية
    الوفيات: 7863


    الكويت
    الوفيات: 2.017


    مصر
    الوفيات: 16.264


    تونس
    الوفيات: 15.377


    المغرب
    الوفيات:  9.319


    العراق
    الوفيات: 17.281

     

    الجزائر
    الوفيات: 3.755

     

    لبنان
    الوفيات:  7.861


    البحرين
    الوفيات: 1.360

     

    الأردن
    الوفيات: 9.769


    فلسطين
    الوفيات: 3.573


    عمان
    الوفيات: 3.316

     

    ليبيا
    الوفيات: 3.211

     

    السودان
    الوفيات: 2.760

     

    سورية
    الوفيات: 1.887

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