بالفيديو.. حصيلة وفيات "كورونا" في بعض الدول العربية حتى 5 يوليو 2021
حصيلة وفيات "كورونا" في بعض الدول العربية حتى 5 يوليو 2021.
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حصيلة وفيات "كورونا" في بعض الدول العربية حتى 5 يوليو 2021 . #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Ge0ToIY9hS— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 5, 2021
الإمارات
الوفيات: 1.839
السعودية
الوفيات: 7863
الكويت
الوفيات: 2.017
مصر
الوفيات: 16.264
تونس
الوفيات: 15.377
المغرب
الوفيات: 9.319
العراق
الوفيات: 17.281
الجزائر
الوفيات: 3.755
لبنان
الوفيات: 7.861
البحرين
الوفيات: 1.360
الأردن
الوفيات: 9.769
فلسطين
الوفيات: 3.573
عمان
الوفيات: 3.316
ليبيا
الوفيات: 3.211
السودان
الوفيات: 2.760
سورية
الوفيات: 1.887