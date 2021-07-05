بالفيديو.. حصيلة وفيات "كورونا" في بعض الدول العربية حتى 5 يوليو 2021

المصدر: ترجمة مروة سليم

حصيلة وفيات "كورونا" في بعض الدول العربية حتى 5 يوليو 2021.

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حصيلة وفيات "كورونا" في بعض الدول العربية حتى 5 يوليو 2021 . #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Ge0ToIY9hS — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 5, 2021



الإمارات

الوفيات: 1.839



السعودية

الوفيات: 7863



الكويت

الوفيات: 2.017



مصر

الوفيات: 16.264



تونس

الوفيات: 15.377



المغرب

الوفيات: 9.319



العراق

الوفيات: 17.281

الجزائر

الوفيات: 3.755

لبنان

الوفيات: 7.861



البحرين

الوفيات: 1.360

الأردن

الوفيات: 9.769



فلسطين

الوفيات: 3.573



عمان

الوفيات: 3.316

ليبيا

الوفيات: 3.211

السودان

الوفيات: 2.760

سورية

الوفيات: 1.887