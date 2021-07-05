يطلب يد زوجته للزواج!!

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقدم أميركي على طلب يد زوجته بعد أن أصيب بمرض الزهايمر وهو ما جعله ينسى زوجته إلا أنه وقع فى حبها للمرة الثانية ليتقدم لخطبتها رغم أنهما ما زالا متزوجين، وذلك كما ذكرت شبكة "سي ان ان".

وأضافت "سي ان ان" أن الزوج بيتر "53 عاماً"، أصيب بالزهايمر قبل 3 سنوات.

ونسي بيتر بسبب مرضه أنه متزوج، وبدأ بالتعامل مع زوجته ليزا مارشال على أنها مجرد جليسة مسنين، دون حتى أنه لم يكن يذكر اسمها.

ولم تحاول زوجته أن تخبره بحقيقة زواجهما، كما ذكرت "سي ان ان"، لتفاجأ مع مرور الوقت أن زوجها بدأ في مغازلتها كما لو أنهما في فترة بداية علاقتهما الغرامية، وفي يوم وبينما كانت ليزا ترعاه، ظهر في التلفاز مشهد زفاف، فأشار بيتر إلى الشاشة وقال لزوجته ليزا، "لنفعل مثل ذلك"، فسألته مندهشة: "ماذا نفعل؟" فأشار مرة أخرى للتلفاز، لتقول له هل تريد أن تتزوج ؟".

وقالت ليزا خلال لقاء مصور مع "سي ان ان"، "لقد وقع زوجي في حبي مرتين"، مشيرة إلى أنها لا تستطيع وصف كم كانت كلماته ساحرة وهو يعرض عليها الزواج، إذ أنه كان في كامل وعيه، وكان مفعما بالفرحة، وكان مؤثرا للغاية.

إلا أن حالة العشق لم تدم طويلا، فبحلول صباح اليوم التالي نسي بيتر عرض الزواج الذي قدمه لزوجته، إلا أن ليزا أكدت أنها توقعت هذا، وتروي ليزا القصة بكل أسف، قائلة: "أنا فقط من سيتذكر ذلك العرض بالزواج، إنها حقًا قصة حب حقيقية، فالزهايمر يمكنه محو الكثير من الذكريات، لكن لحسن الحظ، فإن الحب دائما ما يكون آخر ما يتلاشى