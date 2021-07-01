حتى لا يذهبوا إلى المدارس.. تلاميذ بريطانيون يزيفون اختبار "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اكتشف تلاميذ بريطانيون طريقة لتغيير نتيجة الاختبار المنزلي الخاص بالكشف عن كورونا، وتحويل النتيجة إلى إيجابية باستخدام مشروبات مثل كوكا كولا وبعض الفواكه الحمضية.

وحذر قادة التعليم في بريطانيا من هذا التصرف، الذي وصفوه بأنه لا يساعد جهود استعادة العملية التعليمية، خاصة أن التلاميذ يستخدمونه للحصول على نتيجة مزيفة، تزعم إصابتهم بفيروس كورونا، حتى لا يذهبوا إلى المدارس.

ويظهر ذلك في الفيديوهات التي نشرت في تقرير عن تزييف اختبار كورونا المنزلي لموقع "آي نيوز" البريطاني.

ونشر تلاميذ بريطانيون مقاطع الفيديو على موقع "تيك توك" يتحدثون فيه عن طريق الحصول على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا السريع، حتى إذا لم تكن مصابا.

وحققت الفيديوهات، التي تم نشرها بهذا الشأن أكثر من 6 ملايين و500 ألف مشاهدة وأكثر من 20 ألف متابع، وهو ما أزعج المسؤولين عن التعليم في بريطانيا، الذي أكدوا أنه هذا الأمر لا يساهم في استمرار العملية التعليمية.

لكنهم أشاروا إلى أن عدد المشاركين في استخدام هذه الاختبارات المزيفة من التلاميذ ليس بأعداد كبيرة، وأن غالبية التلاميذ يجرون الاختبار المنزلي الخاصة بكورورنا بطريقة صحيحة.

ودعا مسؤولو التعليم أولياء الأمور للتأكد من استخدام أبنائهم لاختبارات كورونا السريعة بطريقة صحيحة، مطالبين التلاميذ الذين يحبون إجراء التجارب الكيميائية بالذهاب إلى معامل المدارس للقيام بدلا من نشر فيديوهات على "تيك توك".

ويزعم معدو تلك الفيديوهات أنه يمكن للتلاميذ استخدام العديد من المواد لتزييف نتائج اختبارات كورونا والحصول على نتيجة إيجابية، بصورة تتيح لهم عدم الذهاب إلى المدارس.

ومن الأشياء التي تحدث عنها معدو تلك الفيديوهات الكوكا كولا وصلصة التفاح والخل، وفاكهة الكيوي ومعقم الأيدي.