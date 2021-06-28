بالفيديو.. مصر.. شابين ووالدتهما يعتدوا على إمرأة بسبب "رغيفين عيش"!

المصدر: مروة سليم - دبي

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 3 متهمين قاموا بالإعتداء على إمرأة في منطقة نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية شمال غرب القاهرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وأضافت الصحيفة أن الاعتداء أسفر عن إصابة السيدة بـ "كدمات وسحجات متفرقة">

وألقت القوات الأمنية القبض على الشابين ووالدتهما "52 عاماً" الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شابان يتوجهان باتجاه سيدة تقف في الشارع ثم انهالا عليها ضربا وقاما بطرحها على الأرض ثم قام أحدهما بجرها على الأرض بوسط الشارع، ثم تقدمت والدتهما وشاركتهما الإعتداء.

وقال ابن المجني عليها إن والدته كانت تقف أمام منزلها، بعد أن انتهت من شراء بعض أرغفة "العيش" "الخبز"، من المخبز المجاور لمنزلهم، فأتى الشابان ووجها إليها سؤالًا: "إنتي أخدتي رغيفين عيش مننا"، فردت: "لا"، فانهالا عليها ضربا،.

وتابع قائلاً "مسكوها كل واحد بطوب ونزلوا فيها ضرب، وخلعوا لها ملابسها كلها".

واستطرد قائلاً بحسب "المصري اليوم"، "حد كلمني وجيت جري أشوف إيه اللي حصل، أخدتها بسرعة لمستشفى نبروه المركزي".