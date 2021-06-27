إصابة تسعة أشخاص في انهيار شرفة بألمانيا

المصدر: هايدلبرج - د ب أ

أصيب تسعة أشخاص، خمسة منهم حالتهم خطيرة، عندما انهارت شرفة في شمال غربي ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم الأحد إن شخصا أصيب بإصابات خطيرة تهدد حياته.

وكانت المجموعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 24 عاما، في شرفة بالطابق الثاني من مبنى سكني في بلدة هورن باد مينبيرج بولاية شمال الراين-ويستفاليا عندما انهارت الأرضية الخشبية.

وبعد ذلك سقط الشباب عبر أرضية الشرفة وارتطموا بالأرض.

وحوصر أربعة أشخاص تحت الأنقاض صباح اليوم الأحد. وتمكن رجال الإطفاء من انتشالهم. ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى بعد ذلك.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار الشرفة.