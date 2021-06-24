دراسة.. "كورونا" زاد الثقة بين الناس في ألمانيا

على الرغم من أن فيروس كورونا أعاق المشاركات الاجتماعية بشكل كبير بسبب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، فإن دراسة حديثة أظهرت أن الثقة بين البشر في ألمانيا زادت خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال شتفان ليبيج الخبير بالمعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد: "مقارنة بعام 2018، فقد زادت بالفعل في ربيع عام 2020 نسبة الأشخاص الذين يرون أن أغلب الأشخاص في المجتمع جديرون بالثقة"، لافتا إلى أن هذه الثقة استمرت في الزيادة حتى يناير 2021.

وبحسب الدراسة، بلغت نسبة الأشخاص الذين يثقون في المحيطين بهم في غرب ألمانيا 81% تقريبا حتى مطلع 2021، ووصلت إلى 76% بين الألمان في شرق البلاد.

وتم سؤال أكثر من 6500 شخص من المشاركين في الدراسة عن وضع حياتهم في ظل تفشي وباء كورونا في أبريل وونيو 2020، ثم تم سؤالهم بعد ذلك في يناير 2021.

ويرى الباحثون ترابطا بين الثقة في المحيطين وبين تفشي الوباء. وقال ليبيج: "نود تحليل ذلك على أنه تأثير فترة كورونا".