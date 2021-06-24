"سبايدرمان" يصافح البابا فرنسيس في الفاتيكان

المصدر: الفاتيكان - أ ف ب

صافح بطل الشرائط المصورة "سبايدرمان " (الرجل العنكبوت) البابا فرنسيس الأربعاء خلال مقابلته العامة التقليدية مع المؤمنين في ساحة القديس داماسو بالفاتيكان مما أثار حماسة الجمهور.

وانتظر الرجل الذي كان يرتدي زي "سبايدرمان" الأحمر والأزرق الضيق رغم الحر الشديد دوره في منصة "كبار الشخصيات"، محاطاً بالكهنة، ثم صافح البابا وقتاً طويلاً وقدم له قناعاً للرجل العنكبوت قال إنه لم يعد يستخدمه.

وكاد وجوده في ساحة الفاتيكان يسرق الأضواء من البابا الذي كان يرتدي ملابس بيضاء. والتقط البطل الخارق الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الأطفال صور "سيلفي" مع عدد من البالغين.

وأفيد بأن المتنكر في زي "سبايدرمان" شاب إيطالي في الثامنة والعشرين يدعى ماتيا فيلارديتا، أوردت تفاصيل عنه الأربعاء صحيفة الفاتيكان الرسمية "أوسيرفاتوري رومانو".

وتقلّد ماتيا فيلارديتا من الرئيس الإيطالي في بداية السنة الجارية وساماً رفيع المستوى مخصصاً لتكريم المواطنين الذي يساعدون الآخرين.