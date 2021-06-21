بالفيديو.. بطلة شطرنج عمياء!

المصدر: ترجمة مروة سليم

تمكنت لاعبة شطرنج عمياء من حصد عشرات الجوائز في لعبتها المفضلة، وذلك كما ذكرت "سي ان ان" عبر موقعها الإلكتروني.

وأضافت "سي ان ان" أن جاسيكا لوزر "41 عاماً، أثبتت كفاءتها وتفوقها في لعبة الشطرنج رغم إصابتها بالعمى، منذ أن أن كانت في الصف الثاني.

وأصيبت لوزر بالعمى بسبب أنها ولدت قبل موعدها بـ 4 أشهر، وكانت بحاجة إلى الأكسجين، ما أدى إلى تلف عينيها، وهي حالة تسمى اعتلال الشبكية، وبسبب هذه الحالة، تكون عين واحدة عمياء تماما، والأخرى لديها 20/480 درجة فقط، ما يعني أن مجالها البصري محدود للغاية وأن لديها القليل من إدراك العمق أو ربما معدومة تماماً.

وقالت لوزر كما ذكرت "سي ان ان " إنها بدأت في تعلم اللعبة في سن السابعة ثم أخذتها على محمل الجد في سنوات المراهقة، حيث رأت أنها وسيلة لإسكات المتنمرين.

وتابعت زر قائلة "لقد وجدت الراحة في لعب الشطرنج بشوارع واشنطن العاصمة وسان فرانسيسكو وسان خوسيه، مضيفة، إن مكانها المفضل للعب هو اتحاد الطلاب في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، والتي حصلت منها على واحدة من شهادتها الجامعية في سن 36عاما.