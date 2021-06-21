يوم_الأب_العالمي يجتاح تويتر.. ومغردون: "بين كلّ تجعيدة وتجعيدة من وجه أبي قصة نعيم"

المصدر: هيا بجبوج - دبي

يحتفل العالم بيوم الأب العالمي، في 21 يونيو من كل عام، للتعبير عن التقدير الكبير للدور الذي يلعبه الأب في حياة الأبناء والدعم الذي يقدمونه في سبيلهم.

وبهذه المناسبة تصدر وسم #يوم_الأب_العالمي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وحمل المغردون تغريداتهم بالعواطف الجياشة للأب الذي يعتبر رمز القوة والعطاء، حيث جاء في إحدى التغريدات: "دُمت عزتي وعِزي وفخري، حبيب قلبي ونور عيني، وملجأي بعد الله، طاب بك العمر يا سيد الرجال، دمت لي عمراً طويلاً وكتفاً على مر السنين"، وذكرت تغريدة: "هو العون والسند هو الحياة والأمل.. ويبقى الأب أوفى حبيبٍ لابنته.. الله يطول في أعمار جميع الاباء يارب".

وشكر مغردون آبائهم على جهودهم بتربيتهم ووتقديم ما يملكون من أجل أجل أبنائهم دون كلل أو تعب، وقال أحد المغردين عن ذلك: "بين كلّ تجعيدة وتجعيدة من وجه أبي قصة نعيم عشته أنا وأخواتي، أبي كان أوّل وطن لي و أوّل مكان عشت فيه "، وقال آخر :"شددتني بساعديك.. وارتفعتُ بيديك.. ربي يحفظك ويخليك".

ودعا مغردون إلى تقدير الأب واحترمه وتقديره فهو قيمة عظمى تفقد الحياة قيمتها بفقدانه، حيث جاء في إحدى التغريدات: "الأب هو نعمة لا ندركها إلا عندما نفقدها فمن يجد بجانبه أب فهو يمتلك الامان والحب والسعادة والفرحة والكثير من الاشياء الجميلة حافظوا عليهم فإنهم يعيشون في زمن ليس زمنهم"، وغرد آخر: "كلما مات أب في هذا العالم تهتز الأرض ، تعتم السماء، ويذبل بستان تأفل شمسٌ، وتضطرب الطمأنينة ،تجمد أطرافٌ من البرد، وتنصهر اليابسة".