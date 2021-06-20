أطعمة لا ينصح بتناولها مع اللحم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضحت خبيرة تغذية روسية أن تناول اللحم لن يجلب أي فائدة للجسم عند تناوله مع بعض المواد الغذائية، وذلك كما ذكر موقع "آر تي بالعربي"

وأضاف الموقع نقلاص عن "نوفوسيتي" أن أخصائية الغدد الصماء خبيرة التغذية الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا أكدت على الإمتناع عن تناول بعض الأطعمة أثناء تناول اللحم، حيث قالت إنه يجب ألا يتم الجمع بين اللحم ومنتجات الألبان في وجبة الطعام، لأن الكالسيوم الموجود في الجبن والحليب والزبادي، يعيق امتصاص الحديد بمعدل 50-60%. وهذا تجب مراعاته عندما يتعلق الأمر بتغذية الأطفال والنساء الحوامل ومن يعاني من فقر الدم".

ونصحت الأخصائية بشرب الماء أو كوب من عصير الحمضيات بعد تناول اللحم، بدلا من القهوة والشاي. لأن التانين (العفص) الموجودة في هذه المشروبات يعيق امتصاص الحديد أيضا.

وتابعت قائلة "بالإضافة إلى هذا، يصبح هضم اللحم صعبا مع الأطعمة النشوية: الخبز والبطاطا والذرة والمعكرونة. صحيح هذا متبع، ولكن من الأفضل على من يميل إلى السمنة تجنبه، والأفضل لهم تناول اللحم مع الخضار والخضروات".