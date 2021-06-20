بالفيديو.. فهد يخطف كلبا للحراسة

المصدر: ترجمة مروة سليم

التقطت كاميرات المراقبة لحظة مرعبة لفهد يصطاد كلباً نائماً أمام أحد المنازل في قرية بهوز التابعة لناشيك في ولاية ماهاراشترا، وذلك كما ذكرت صحيفة "هندوز تايم".

وأضافت الصحيفة أن الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة مثبتة عند مدخل المنزل أظهرت لحظة تسلل الفهد البري لاختطاف كلب يبدو أنه يستخدم للحراسة، حيث كان الكلب نائما أمام منزل صاحبه ليلاً قبل أن يختطفه الفهد بعيداً عن المنزل، بعد عملية تسلل ناجحة من خلال سور المنطقة خارج هذا المنزل.

وغرد بعد رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الهند تغريدات تعليقاً على مقطع الفيديو الذي نشرته وكالة الأنباء الهندية ANI عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، معربين عن قلقهم من هجوم الحيوانات البرية المتزايد فى المناطق السكنية، حيث قال أحدهم "إن التعدي على مساحة الحياة البرية ليس فقط خطراً على البشر ولكن أيضاً على الحيوانات مثل الكلاب والأبقار، بينما غرد آخر قائلاً "لقد ارتكبنا خطأ باحتلال مناطق الغابات. يحدث هذا بشكل متكرر في ضواحي مومباي. يجب أن تعلم الدرس".