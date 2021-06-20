بالصور.. رسالة مخبأة من طيار إلى زملائه قبل انتشار "كوفيد_19"

المصدر: ترجمة مروة سليم

عثر أحد الطيارين لدى شركة دلتا الجوية على رسالة كتبها زميله وتركها على متن طائرة توقفت لأكثر من عام في مخزن، نتيجة الإغلاق الناجم عن جائحة كورونا، وذلك كما ذكرت "سي ان ان".

وترك الطيار كريس دينيس، الرسالة التي كتبها في آخر رحله له على متن الطائرة من طراز "ship 3009" قبل تخزينها في 23 مارس 2020، في مطار فيكتورفيل بكاليفورنيا.

وجاء في الرسالة التي تركها الطيار على طاولة الطعام في مقصورة قائد الطائرة، "مرحباً أيها الطيارون، إنه يوم 23 مارس وقد وصلنا للتو من مينيابوليس سانت بول، مشهد رؤية أسطول طياراتنا في الصحراء هنا، مشهد تقشعر له الأبدان، إذا كنت هنا لتخرج الطائرة، فيعني ذلك أن هناك ضوء في نهاية النفق".

وأضاف "مذهل كيف تغيرت الأمور بسرعة، أتمنى لك رحلة آمنة لإخراجها من التخزين".

وعلقت شركة دلتا على الواقعة من خلال منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلة إن حينها كان الحديث عن الإغلاق لمدة أسبوعين، لذلك ربما قرر الطيار كريس دينيس ترك رسالة، ولم يكن يعلم أن الرسالة ستترك لمدة 435 يوماً، منذ بداية تخزين الطائرات.

وتابعت شركة دلتا قائلة "تلك الكلمات الـ 57، التي تحمل الكثير من عدم اليقين والعاطفة التي شعرنا بها جميعاً خلال مارس 2020، أكدت مدى تفاؤله بشأن الاتجاه الذي نسير فيه"، وأضاف المنشور: "طائرة "Ship 3009" مستعدة الآن لتحلق في السماء مرة أخرى".