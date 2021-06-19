العثور على طفل بعد 35 ساعة من اختفائه في البرتغال

المصدر: لشبونة - أ ف ب

عُثر في منطقة ريفية بوسط البرتغال مساء الأول من أمس، على طفل يبلغ عامين ونصف عام كان اختفاؤه شغل البلاد، وطمأنت السلطات المحلية إلى أنه في وضع صحي سليم.

وتبيّن أن الطفل الذي بقي مفقوداً مدى 35 ساعة مشى كيلومترات عدة، ولوحظ لدى العثور عليه أنه يعاني الجفاف لكنه كان بصحة جيدة.

وقال قائد الدرك في كاستيلو برانكو خورخي ماسانو إن "الطفل كان موجوداً على مسافة أربعة كيلومترات من منزله في خط مستقيم، لكنه مشى على الأرجح نحو عشرة كيلومترات".

وأوضح مستشفى كاستيلو برانكو الذي نُقل إليه الطفل أنه يعاني الجفاف لكنه في صحة جيدة.

وأفاد تلفزيون "آر تي بي" العام أن الطفل الذي يُدعى نوا فُقِد فجر الأربعاء بالقرب من قرية بروينكا فيلها عندما ذهب على الأرجح للبحث عن والده الذي كان يعمل في الحقول.

وشارك نحو 150 من عناصر الدرك والإطفاء والسكان المحليين في البحث عن نوا، فيما تابعت كل وسائل الإعلام البرتغالية قضية اختفائه.

ونجحت عملية البحث بفضل العثور على ملابس للطفل، ورصد آثار قدميه.