أب أردني يضرب ابنته حتى الموت لتدني علامتها الجامعية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قام أب أردني بضرب ابنته الجامعية حتى الموت، بسبب تدني علاماتها الدراسية، في جريمة أثارت غضبا عارما على مواقع التواصل في المملكة.

وألقت السلطات الأمنية في الأردن القبض على الأب، فيما قرر مدعي عام الجنايات الكبرى توقيفه 15 يوما قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك بتهمة ”القتل المقترن مع تعذيب المقتولة بشراسة“.

وذكرت قناة ”رؤيا“ عبر موقعها الإلكتروني. ن الأبكان قد احضر سلكا كهربائيا عندما كان مع ابنته وبدأ بضربها به قرابة الساعة دون توقف.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي أثارت الحادثة صدمة واستياء واسعا، حيث ندد ناشطون بالجريمة، وسط مطالبات بإيقاع عقوبات مشددة بحق الأب.

وتصدر وسم حمل اسم الفتاة قائمة الأعلى تداولا في الأردن، وعبر المشاركون فيه عن غضبهم وحزنهم على مقتل الفتاة التي راحت ضحية جريمة بشعة وغير مبررة، بحسب قولهم.