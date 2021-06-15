اعتقال عمال مطعم رفضوا تقديم "البرغر" مجاناً للشرطة في باكستان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ثارت حفيظة مجموعة من ضباط الشرطة في باكستان عندما رفض مطعم للوجبات السريعة تسليمهم شطائر برجر مجانية، فأوقفوا جميع الموظفين ال19 في الفرع.

وتم إيقاف عمال المطعم التابع لسلسلة «جوني أند جوجنو» الرائجة للوجبات السريعة في مدينة لاهور شرقي باكستان لسبع ساعات.

وقالت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي «هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا مع فرق مطبخنا في مطعمنا، لكننا نريد التأكد من أنها الأخيرة».

بدأ الإشكال عندما رفض الموظفون في المطعم «طلباً من ضيف خاص رفيع المستوى».

وقال موظفون في المطعم ، إن معظم الموقوفين هم من الشباب وأغلبهم من طلاب الجامعات.

وكتب إنعام غني، المسؤول البارز في شرطة ولاية البنجاب التي تتبع لها لاهور، على «تويتر» إنه عقب المواقف المعترضة إثر هذه الحادثة، أوقف تسعة من ضباط الشرطة المتورطين، الأحد.

وقال غني: «لا يجوز لأحد أن يأخذ القانون بنفسه».

وتسود شبهات كثيرة حول تورط عناصر في الشرطة الباكستانية بقضايا فساد وطلبهم رشى من الشركات المحلية.

ودعا عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، إلى إصلاح شرطة البنجاب، قائلاً: إن السياسيين عيّنوا «أصدقاء مقربين»؛ للسيطرة على مراكز الشرطة.