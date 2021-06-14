بالصور.. وفاة صاحب أكبر أسرة في العالم.. 38 زوجة و89 ابناً وابنة و36 حفيداً

المصدر: ترجمة مروة سليم

توفي مساء أمس، صاحب أكبر أسرة في العالم عن عمر بيناهز الـ 76 عاماً، في قرية باكتاونغ بولاية ميزورام الهندية الواقعة على الحدود مع ميانمار وبنغلاديش، وذلك كما ذكرت صحيفة "بي بي سي" عبر موقعها الإلكترني.

وأضافت أن تشانا يعتبر صاحب الأسرة الأكبر في العالم حيث أن له 38 زوجة و89 ابناً وابنة و36 حفيداً.

وأكد رئيس وزراء ولاية ميزورام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، زورامتهانجا، خبر وفاة الرجل اثر تدهور حالته الصحية.

وتعيش العائلة الضخمة في منزل من أربعة طوابق به 100 غرفة.

ويعتبر منزل العائلة معلم سياحي في ولاية ميزورام، حيث يحتشد الناس من جميع أنحاء العالم لإلقاء نظرة على نمط حياة الأسرة.

وكان تشانا قد ترأس قبل وفاته طائفة مسيحية محلية تبيح تعدد الزوجات، أسسها جده عام 1942.